Operação Saneamento: PRF afasta funcionários públicos no extremo sul do estado

Em uma ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou em Porto Seguro e no Distrito de Arraial D`Ajuda, no extremo sul baiano, a ‘Operação Saneamento’. Foram cumpridos, na manhã desta sexta-feira (03), oito mandados de buscas e apreensão, além do afastamento cautelar de três servidores públicos por 180 dias.

O Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do GAECO/BA, a 5ª Promotoria de Justiça de Porto Seguro, e a Polícia Civil da Bahia também integraram a operação.