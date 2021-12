Operação verão: entenda os esquemas de transportes na Bahia para o fim de ano

Com a chegada das festas de fim de ano e da estação mais quente do ano, as movimentações na entrada e saída da cidade ficam mais intensas. Pensando nisso, a AGERBA lançou nesta segunda-feira (20) o esquema de verão com as medidas preventivas em relação a covid-19 e os horários de transporte terrestre e aquático.

A capital baiana espera cerca de 120 mil pessoas para o fim de ano, até 31 de dezembro. Apesar movimento, a busca de passagens não teve o crescimento esperado por isso a rodoviária não ofertará horários extras, sendo assim seguem os 540 horários regulares no terminal baiano.

Para o uso do transporte intermunicipal é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação, e atenção o documento deverá apresentar a comprovação de duas doses de vacina ou dose única, para o público geral; uma dose da vacina para crianças e adolescentes alcançados pela Campanha de Imunização contra a COVID 19, respeitado o prazo de agendamento para a segunda dose; a terceira dose ou dose de reforço da vacina para o público alcançado por esta etapa da Campanha de Imunização contra a COVID 19.

A expectativa da concessionária Bahia Norte (CBN) e Litoral Norte (CLN) é que transitem mais de um milhão de veículos pelas rodovias BA-093 e BA-099 no período das destas de fim de ano, sendo assim a a concessionária irá disponibilizar agendes de arrecadação, conhecidos como “Papa-Fila” para diminuir as filas do pedágio. E segundo informações fornecidas ao iBahia, a Agerba poderá exigir a apresentação do comprovante de vacinação durante as blitzes nas operações de fiscalização em todo o estado, tanto nos terminais de ônibus como nas estradas.

Com restrição de passageiros ainda ativa, o embarque para o Ferry e Lanchinhas segue com limitação de 75% da capacidade em cada embarcação. Já no ferry-boat segue mantido a 100% da capacidade dos barco seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19.

No sistema de ferry-boat estão disponíveis os horários regulares disponíveis, saindo de Salvador para Vera Cruz, são: 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h e 19h30. Já no sentido contrário, saindo de Vera Cruz para Salvador: 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h.