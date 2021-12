Orla dos Pescadores no Barro Vermelho ganha sinalização turística

Ação visa estimular a preservação do espaço público revitalizado pela Prefeitura de Penedo

DECOM PMP

Universitários do curso de Turismo da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e do curso de Meio Ambiente do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) instalaram placas informativas na Orla dos Pescadores no Barro Vermelho para estimular o cuidado e a preservação do local.

Mudas de árvores nativas da Mata Atlântica foram plantadas às margens do rio São Francisco no espaço público revitalizado pela Prefeitura de Penedo, valorizando o bairro Santo Antônio, o primeiro da história de Penedo.

A ação é resultado de parceria entre as instituições de ensino público federal que ofertam cursos em Penedo, em suas respectivas unidades, com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e está incluída no Projeto de Extensão Sinalização Turística para Sensibilização Ambiental do curso de Turismo da Ufal.

As placas tem mensagens de cunho educativo para sensibilizar os visitantes da Orla dos Pescadores cujo potencial turístico foi estruturado e melhorado graças aos investimentos viabilizados pela Prefeitura de Penedo.

Segundo o coordenador do projeto, professor Rafael Arruda, a ação busca sensibilizar os usuários quanto a conservação ambiental e a potencialidade turística do local, contribuindo para a reflexão crítica das questões ambientais e turísticas envolvidas no seu uso coletivo.

Por Janyelle Vieira