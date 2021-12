Os 10 melhores aplicativos para encontrar roupas por foto rapidamente em 2022

De vez em quando, temos certeza de que você encontra roupas ou conjuntos que adoraria usar. Há uma boa chance de você encontrar essas roupas ao navegar pelas redes sociais ou ler uma revista. Durante esse tempo, você pode ter desejado um serviço que pudesse identificar as roupas.

Não é mais um sonho ter um serviço de identificação de roupas. É possível fazer isso gratuitamente por meio de muitos dos aplicativos na Play Store. A plataforma Android sempre foi conhecida por seu ecossistema de apps e seus aplicativos de identificação de roupas.

Aqui está uma lista dos melhores aplicativos para encontrar roupas por foto em 2021 que você pode usar para encontrar roupas por foto. Você pode usar esses aplicativos para identificar vestidos fofos e programas que encontrou na web ou em público. Vamos dar uma olhada.

Melhores aplicativos para encontrar roupas por foto

Costumava ser difícil encontrar roupas semelhantes para você se você visse uma celebridade usando uma. Hoje, a tecnologia de varredura AI permite que você encontre estilos semelhantes em toda a web simplesmente tirando uma foto do objeto. Se você tiver sorte, poderá até encontrar uma correspondência exata.

Aqui está uma lista de aplicativos de localização de roupas que o ajudarão a encontrar roupas baseadas em uma imagem, se você tiver um dispositivo móvel.

1. Foto Sherlock

Este aplicativo Android facilita tirar e editar fotos. As imagens da sua Galeria ou da sua câmera podem ser pesquisadas. A interface é simples em comparação com outros aplicativos. Imagens semelhantes são encontradas usando os motores de busca Google e Yandex. Esse método pode ser aplicado a qualquer foto, não apenas a roupas.

2. Google Lens

Vestíveis como roupas, joias ou outros acessórios podem ser identificados pela ferramenta de reconhecimento de imagem do Google Lens. O sistema facilita rastrear uma camisa que você viu na cidade.

Nem mesmo exige que uma foto seja tirada. Trazer o item para o visor será suficiente. Um pequeno ícone azul será exibido se for correspondido com sucesso pelo Google Lens.

Quando você toca no círculo, uma página do Google Shopping é exibida. Você poderá conectar-se a vários sites, incluindo Amazon e Walmart, para facilitar as compras. Você pode até mesmo criar links para roupas por meio do Google Lens.

O software detectará automaticamente todos os produtos que uma pessoa está usando quando você escanear seu visual. Os usuários do Android podem baixar o aplicativo independente Google Lens. Os usuários do iPhone podem fazer download do Google Fotos.

3. TruePicShop

TruePicShop, embora não seja muito conhecido, ainda é um dos melhores aplicativos Android para encontrar roupas a partir de fotos. Com essa ferramenta, você pode descobrir e comprar o que há de melhor em qualquer lugar com o reconhecimento de imagem alimentado por IA. Você pode procurar roupas abrindo a câmera do TruePicShop. Selecione a imagem.

Como alternativa, você pode pesquisá-lo na Internet usando qualquer imagem de galeria salva. Esse recurso não apenas detectará as roupas, mas também fornecerá links de compras.

4. Amazon Shopping

Um mecanismo de busca específico para roupas também está disponível no principal aplicativo de compras da Amazon. Na barra de pesquisa do aplicativo Amazon, toque no ícone da câmera para abrir a opção. Escolha StyleSnap na lista.

Você poderá ver a câmera assim que tocar nela. Você precisará apontá-lo para a peça de roupa que deseja digitalizar. A galeria do seu telefone pode ser usada para fazer upload de uma foto.

Verifique as listas de produtos recomendados na Amazon se o item for encontrado lá. Diferentes opções estarão disponíveis para cada peça de roupa. O aplicativo Amazon StyleSnap está disponível apenas em algumas regiões no momento.

5. CamFind

O aplicativo Android CamFind é um mecanismo de busca visual de topo que funciona como um aplicativo móvel. Você pode usar o CamFind em seu dispositivo móvel para pesquisar qualquer coisa apenas tirando uma foto. CamFind identifica roupas, acessórios, eletrônicos e muito mais com facilidade.

6. Fashn.me

O Fashion.me é um aplicativo Android relativamente novo. Segundo a desenvolvedora, o app é a melhor forma de encontrar moda online e fazer recomendações. Mais de 350 sites de comércio eletrônico indianos mostram mais de 1.500 marcas de produtos de moda no aplicativo.

Itens de moda podem ser adquiridos diretamente através dele. Na verdade, o Fashion.me Você já tem um mecanismo de busca visual que usa a busca reversa para permitir que você encontre vestidos / roupas que sejam visualmente semelhantes.

7. ASOS

O ASOS oferece uma opção direta de busca reversa de imagens para encontrar roupas usando uma foto em seus aplicativos. Os usuários podem fazer upload de suas próprias fotos ou tirar uma nova. Você pode executar sua consulta em meros segundos. Normalmente, os resultados são precisos.

Assim que sua imagem for processada, o aplicativo exibirá os estilos ASOS que mais se aproximam da sua pesquisa. Manter o estilo com um orçamento nunca foi tão fácil. Os resultados da pesquisa são exibidos apenas por item no aplicativo.

O reconhecimento da marca não é o ponto forte deste app. Porém, se o visual é mais importante para você do que para a empresa, o ASOS é uma excelente escolha. A ASOS hospeda 850 marcas, então você certamente encontrará algo de que gosta. O site é enviado para 242 países.

8. PicFinder – Pesquisa de imagens

Você pode usá-lo para encontrar imagens relevantes na web. É outro melhor aplicativo de busca de imagens para Android. O aplicativo usa a pesquisa de imagens do Google para exibir os resultados. Além disso, permite pesquisar por tempo, tamanho, modelo, etc. Os resultados também vêm com links para sites onde os itens podem ser adquiridos.

9. Aplicativo de pesquisa reversa de imagens

Embora esse método não possa ser usado para descobrir como o vestido de sua amiga se parece em sua última foto do Instagram. Você ainda pode usar o aplicativo Reverse Image Search para pesquisar imagens gerais na web.

O aplicativo pesquisa automaticamente no Bing, Google e Yandex com base na foto ou vídeo que você carrega ou na câmera que usa. Em seguida, exibirá os resultados da pesquisa reversa de imagens com base em suas fotos. As pesquisas sugeridas também podem ser usadas até encontrar a correspondência certa.

A velocidade e a confiabilidade dessa opção não são as melhores. Apesar disso, é uma excelente opção na hora de usar imagens pré-capturadas. Você só pode fazer isso no iPhone. O Android também tem muitos outros ótimos aplicativos de pesquisa de imagem reversa.

10. Pinterest

A lente é uma ferramenta de pesquisa visual disponível nos aplicativos móveis do Pinterest. As imagens podem ser usadas para pesquisar milhares de postagens na rede social. É capaz de identificar vários itens, como uma roupa inteira, de forma semelhante ao Google Lens.

Além disso, o Pinterest mostrará links de compras quando os produtos forem combinados. ShopStyle fez parceria com o Pinterest para esse fim. A empresa é especializada em compras de moda e estilo de vida. Como resultado, a Amazon e outros sites de comércio não serão vinculados lá.

Aqueles que estão interessados ​​em peças de moda obscuras devem usar o Pinterest Lens. Com outras lentes AI, é difícil encontrar essas peças. Este aplicativo cresceu sua presença na comunidade da beleza. O Pinterest até permite que você experimente maquiagem virtualmente.

Palavras Finais

Isso era tudo sobre os melhores aplicativos para encontrar roupas por foto em 2021. Você não terá que vagar por shoppings com fotos de roupas como referências com um localizador de roupas de IA. Para encontrar a roupa perfeita para um amigo ou celebridade na capa de uma revista, você simplesmente pega o telefone e tira uma foto.

Estamos apenas começando na moda. Você pode identificar mais do que apenas peças de roupa. Flores, cachorros e garrafas de vinho podem ser identificados com o seu telefone.