Os 10 melhores servidores Discord entre nós em 2022

Vários jogos multijogador estão disponíveis para Android, iOS e desktop agora. Um dos melhores está entre nós. Você pode baixar o jogo por $ 5 no Steam. É ótimo que o jogo funcione em várias plataformas. O jogo pode ser jogado em plataformas de PC e móveis.

Você deve saber que o jogo só oferece bate-papo por texto se você já estiver jogando há algum tempo. Não há recurso de chat de voz para falar sobre como lidar com o impostor.

Embora o jogo não ofereça uma opção de voz, você ainda pode usar o chat de voz em Entre os EUA. No entanto, você precisará entrar em um servidor Discord para usar o chat de voz. Então, neste artigo, vamos falar sobre os melhores servidores de discórdia entre nós.

Servidores Discord para Entre Nós 2022

Em jogos como Between Us, a interação do jogador é essencial. Há um recurso de chat de texto dentro do jogo, mas não é tão interativo quanto o chat de voz. Além disso, um impostor será eliminado a cada rodada por meio de uma postagem de discussão. Por causa disso, muitos jogadores aderiram ao Discord. Socializar, conhecer novas pessoas, bate-papo por voz e muito mais são possíveis no site. Qualquer jogador de Among Us vai adorar servidores discord. Aqui está nossa lista dos melhores servidores Discord para Entre Nós.

1. Entre nós discórdia

Para Entre Nós, Entre Nós Discord é o segundo maior servidor. No momento, mais de 535.000 usuários estão no servidor. O servidor oferece canais de texto e lobbies de voz que o tornam empolgante. Várias regiões têm seus próprios canais de texto.

Também há 180 lobbies de voz no servidor. O número é ainda maior do que o servidor oficial. Depois de entrar no servidor, há um período de espera de 10 minutos para que você possa enviar uma mensagem.

2. Innersloth

Entre nós, os desenvolvedores podem ser encontrados neste servidor discord. A Innersloth tem mais de 383 mil membros de todo o mundo, tornando-se um dos maiores servidores entre nós Discord. Você pode discutir todas as coisas sobre Entre nós aqui. É ótimo porque você pode encontrar grupos, jogar entre nós e usar para bate-papo por voz.

O jogo se torna muito mais interativo com isso. O impostor pode ser encontrado rapidamente no chat de voz e inicializado. Além disso, tenha em mente as regras rígidas do servidor. Você deve aderir a eles. Caso contrário, você será banido. Em resumo, Innersloth é um servidor Discord fantástico para jogadores entre nós. Você não precisará procurar em outro lugar.

3. Entre Nós Café

Mais de 170.000 pessoas se juntaram ao Between Us Café, um servidor Discord para a comunidade Between Us. As categorias de matchmaking estão disponíveis no canal. “VC” refere-se a chat de voz. “Não VC” significa bate-papo sem voz. No canal “matchmaking-vc”, você encontrará salas de chat de voz. Você pode conversar e jogar nessas salas.

Alternativamente, você pode ingressar no grupo matchmaking-non-vc se não quiser usar o chat de voz. As pessoas são obrigadas a colar seu código de lobby no canal “matchmaking-non-vc”.

Entre nós permite que você entre no jogo copiando e colando o código do lobby. Você pode jogar Between Us in Discord com outras pessoas usando este método. O código também pode ser compartilhado no canal se você criar um lobby Entre nós.

4. Entre nós LFG

Este está entre os melhores servidores Discord da nossa lista. LFG significa ‘Procurando Grupo’, como o nome do servidor sugere. Além disso, é dedicado especificamente a jogadores americanos que desejam ingressar em grupos.

Existem atualmente mais de 175.000 jogadores ativos no servidor. Existem, no entanto, algumas regras. Não tolera comportamento tóxico. Na maioria das vezes, existem moderadores online. Alguns deles banem usuários ocasionalmente.

5. Entre nós, Índia

O servidor Entre Nós da Índia é o melhor para quem mora lá e quer jogar Between Us ao invés do Discord. Entre nós, a Índia é a maior comunidade do país, com mais de 28 mil membros. O jogo pode ser jogado com qualquer internauta. Vários recursos, como chat de voz e bots, estão disponíveis.

Também estão incluídos recursos interessantes da comunidade em Between Us India. Existem também lobbies separados no servidor para Skribbl e Brawlhalla se você quiser jogar esses jogos. A comunidade entre nós Índia é vibrante. Você deveria dar uma olhada.

6. Excavice LFG

Os membros da Excavice LFG podem encontrar outros para jogar entre nós com a grande e amigável comunidade. Existem mais de 65.000 jogadores no servidor.

No canal “desbloquear funções”, você pode procurar pessoas para jogar entre nós no servidor. Depois de encontrar alguém, você pode passear no saguão. O proprietário deve informar o código depois que você estiver no bate-papo por voz.

Alternativamente, você pode entrar em um lobby que foi compartilhado por meio do canal “junte-se à partida aqui”. Os códigos entre nós também podem ser compartilhados no canal “códigos de entrada”.

7. papai

Entre nós, assim como outros jogos, são suportados pelo Daddy. Cada jogo tem seu próprio canal. Ele possui muitas ferramentas e recursos úteis para ajudá-lo a aproveitar o Between Us. A própria comunidade tem cerca de 237 mil membros.

Você também pode fazer chamadas de voz, obter suporte e muito mais, assim como outros servidores. É único que este servidor permite que você assista anime. Através do processo, você pode conhecer novas pessoas. Além disso, grupos privados podem ser criados com seus amigos mais próximos. Daddy é um excelente servidor Discord para Entre nós.

8. / r / entre nós

É um servidor oficial de subreddit para Entre nós. Existem mais de 46.000 membros. Cerca de um quarto está ativo a qualquer momento.

Primeiro, você deve escolher sua função por meio do canal de “seleção de função” para ter acesso aos canais. Você verá canais na barra lateral esquerda após selecionar uma função.

Os canais no servidor não podem ser acessados ​​se você não selecionar uma função. Existem muitos canais no servidor. Ao compartilhar o link para um canal de voz vazio nos canais LFG, você pode convidar pessoas para ele.

9. Entre nós, global

Uma grande comunidade de usuários também pode ser encontrada em Between Us Global, outro servidor Discord. O servidor tem mais de 139 mil usuários. Tem uma classificação de 4,4. Isso significa que o servidor é relativamente não tóxico. Você também pode fazer matchmaking aqui, assim como em outros servidores, e encontrar jogadores para jogar entre nós. Canais de voz também estão disponíveis. Eles podem ser usados ​​para interagir uns com os outros.

Há muitos brindes no Between Us Global, que é uma das melhores características. Esta é sua chance de obter o prêmio Entre nós. Entre Us Global é um ótimo lugar para se divertir se você quiser se divertir enquanto joga Between Us e também ganhar guloseimas grátis.

Conclusão

Você pode socializar com outros usuários nestes melhores servidores Discord entre nós. As conversas entre os jogadores entre nós são fáceis com o aplicativo discord. Selecione um servidor da lista acima e entre na conversa.