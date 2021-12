Ouro no boxe, baiano Hebert Conceição é personagem do 1º ‘Esporte Espetacular’ do ano

O primeiro ‘Esporte Espetacular’ de 2022 exibe neste domingo (2) a trajetória do baiano Hebert Conceição, ouro no boxe em Tóquio, em mais um episódio da série ‘É Ouro!’, original Globoplay, também disponível na plataforma.

Com material de bastidor e entrevistas exclusivas, a série mostra o caminho percorrido pelos nossos atletas até a conquista do lugar mais alto do pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O episódio desta semana lembra ainda como Hebert Conceição entrou por acaso em um campeonato da modalidade.