Outdoor cai e atinge veículo estacionado próximo a shopping

Mais uma ocorrência ocasionada pelas fortes chuvas e ventos no interior de Alagoas foi registrada durante a tarde deste domingo (26), quando um outdoor caiu sobre um veículo de passeio no bairro Santa Edwiges, em Arapiraca, agreste de Alagoas.

Segundo as informações, o carro estaria estacionado nas proximidades de um shopping quando o objeto caiu e atingiu o veículo. Apesar do susto, o ocorrido não deixou feridos.

Na tarde deste domingo, a Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), estendeu o Alerta Meteorológico alegando que as condições atmosféricas sobre a região Nordeste do Brasil continuam favorecendo a ocorrência de pancadas intensas de chuva.