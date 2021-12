P.U: confira os segredos da calça que será tendência em 2022

Cintura alta, flare, jogger…os modelos são inúmeros. Mas, qual será o modelo de calça que será tendência em 2022? Bom, de acordo com alguns especialistas em moda, calça de P.U será o foco.

Isso porque ela traz muita versatilidade, mesmo sendo um pouco mais quente que um jeans convencional. O detalhe é que a calça P.U, pode ser confortável ou mais justa, super ousada e até mesmo sofisticada.

Mas o que é calça P.U?

A sigla P.U vem de poliuretano. O tecido é derivado do petróleo e ele tem uma aparência de plástico, lembrando um couro sintético.

A maioria dos modelos dessa calça são skinny, com recorte na cintura e zíper na lateral. Porém, as modelagens podem variar bastante seguindo para o modelo wide leg e reta. As cores mais comuns serão preto, vermelho e verde! Curtiu?!