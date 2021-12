PAES 2022: UEMA irá divulgar resultados dos pedidos de isenção em janeiro; confira datas

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) deve liberar a relação preliminar de candidatos contemplados com a isenção da taxa de inscrição do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior (PAES) 2022 em 8 de janeiro.

A UEMA recebeu os pedidos de isenção no período de 22 de novembro a 17 de dezembro de 2021. Puderam solicitar a isenção os candidatos com renda familiar igual ou inferior a dois salários mínimos e servidores da UEMASUL.

De acordo com o cronograma do PAES, os candidatos poderão entrar com recurso contra o resultado preliminar da isenção no prazo de dois dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da análise dos pedidos. Os recursos devem ser enviados por meio do site da UEMA.

A divulgação do resultado final dos pedidos de isenção está prevista para o dia 22 de janeiro de 2022.

Provas do PAES 2022

As prova do PAES será composta por 44 questões objetivas sobre assuntos referente aos disciplinas do ensino médio, entre elas, Língua Portuguesa e literatura. Além das questões objetivas, os candidatos responderão também a uma prova de redação, que consiste na produção de um texto sobre o tema proposto pela banca.

Além disso, a universidade informou também que são leituras obrigatórias duas obras da literatura brasileira: “A escrava”, de Maria Firmina dos Reis; e “Canaã”, escrito por Graça Aranha.

