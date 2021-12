PagBrasil tem vagas de emprego na área de tecnologia

A PagBrasil trata-se de uma Fintech que está buscando inovar a indústria de pagamentos e o mercado de ecommerce com tecnologias avançadas.

Pensando em expandir seu quadro de funcionários, a empresa está contratando novos colaboradores para diversos cargos das áreas de tecnologia. Confira, a seguir, as vagas e requisitos necessários para se candidatar!

PagBrasil está contratando novos profissionais das áreas tecnológicas

A PagBrasil é uma fintech de pagamentos, seu maior objetivo é conseguir simplificar a vida financeira utilizando transações online e facilitando o acesso no e-commerce.



Com sedes em Barcelona e Porto Alegre, presta serviços a clientes do mundo todo que estão em busca de vender no Brasil. A empresa destaca-se por possuir uma plataforma digital completa de pagamentos.

Dentre as vagas disponíveis para ocupação, a empresa está buscando profissionais para os cargos:

Analista de Testes Pleno;

Desenvolvedor de Automação;

Banco de Talentos;

Desenvolvedor Full Stack Pleno.

Os profissionais selecionados irão exercer os cargos na cidade de Porto Alegre/RS.

Todas as vagas exigem experiência anterior na função, além de escolaridade superior ou técnico completo em áreas correlacionadas ao cargo.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte da equipe de colaboradores da empresa PagBrasil? Aos profissionais que queiram participar do processo de seleção, poderão acessar o link de participação e efetuar o cadastro.

Para se candidatar é necessário que o candidato leia atentamente a todos os requisitos e diferenciais exigidos, ambos podem alterar conforme o cargo pretendido para ocupação.

