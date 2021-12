Pai de MC Gui manda Jojo Todynho ‘tomar no c*’ e funkeira rebate a altura; veja vídeo

O pau torou entre Jojo Todynho e o pai de MC Gui, Rogério Alves. A campeã de ‘A Fazenda 12’ e o produtor trocaram farpas e xingamentos nas redes sociais na noite desta quinta-feira (02).

Tudo começou depois que a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ alfinetou o atual peão do reality show rural, chamando-o de “MC Disney”.

“Um pai e uma mãe defende seu filho com unhas e dentes. Por favor, esquece meu filho da sua boca. Antes que eu me esqueça, vai tomar no seu c*”, bradou o pai de MC Gui.

Através do Instagram, Jojo rebateu: “Rogério, vai você, meu filho. Seu filho é cancelado e vai ser eternamente cancelado. Eu acho que é você que gosta de tomar. Vai você. […] Se você e sua esposa fossem realmente um bom pai e uma boa mãe, nunca permitiria o seu filho fazer o que ele fez. Ah, toma vergonha na cara, você tinha que ter vergonha. Botou o garoto no programa para se queimar mais, tentou limpar a imagem e não conseguiu. MC Disney, cancelado. Rogério, ó, beijo para você, desculpa, mas o seu filho não vai ganhar”.

“Faz o seguinte, sábado eu estou em São Paulo, me tromba lá, vem falar comigo pessoalmente, na minha cara, vem. Vamos ver se você é brabo. Se respeita, por**, se manca. Se ponha no teu lugar, velho. Cancelado, família cancelada”, disparou Todynho. Assista a sequência de vídeos abaixo: