Pai e filha em ‘O Clone’, Murilo Benício e Débora Falabella engataram romance após novela

Quem assiste a reprise de “O Clone” nem consegue imaginar que Murilo Benício e Débora Falabella, pai e filha na trama, foram casados por sete anos.

Apesar de terem se conhecido nas gravações da trama, o romance só aconteceu anos depois do fim da novela de Gloria Perez. Afinal, os dois atores estavam em outros relacionamentos: Murilo namorava a protagonista, Giovanna Antonelli, enquanto Débora era vista com Daniel de Oliveira.

A relação dos dois começou em “Avenida Brasil”, onde interpretaram os populares Tufão e Nina. O fim do casal aconteceu em 2019, após diversas especulações serem feitas na mídia após os dois aparecerem sem aliança em público.

Em entrevista para a revista Ela, a atriz falou sobre o término. “Na minha separação, a maneira que achei de ter respeito, sanidade e conseguir manter as coisas tranquilas foi não falar sobre isso”, disse.

No “Vale a Pena Ver de Novo” a ordem do romance do ex-casal foi invertida, visto que, “Avenida Brasil” foi reprisada na faixa em 2020 e “O Clone” veio um ano depois.