Palácio Rio Branco é colocado a venda por mais de R$ 26,5 milhões

O Palácio Rio Branco, localizado na frente da Prefeitura de Salvador e do Elevador Lacerda, foi colocado à venda. O Governo da Bahia aplicou o valor mínimo de R$ 26,5 milhões na concessão do prédio histórico construído em 1919. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Correio, o grupo privado que vencer a licitação terá que obrigatoriamente instalar ali um hotel de alto luxo. Além disso, a empresa terá que pagar ao gestão estadual R$ 988 mil pela área contígua ao espaço que será explorado por um período de 35 anos.

O grupo vencedor do certame será o que apresentar a melhor oferta. O anúncio do ganhador será feito no dia da sessão pública da licitação marcado para às 10hs, do dia 17 de janeiro de 2022, na sede da Setur.

Vale ainda ressaltar que o gestor do palácio poderá realizar obras e ações de reformas, incluindo restaurações e requalificações de uso. O Palácio não será restrito aos hóspedes. O grupo que vai operar o hotel assumirá o compromisso de instalar no imóvel um museu para contar a história dos governadores que deverá ser administrado pela Fundação Pedro Calmon.