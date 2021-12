Palavrões e pilhos: Luana Piovani fala da volta dos filhos após temporada na casa do pai

Luana Piovani abriu o jogo e fez um longo desabafo através de suas redes sociais. A apresentadora dividiu com os seguidores como tem sido compartilhar a guarda dos filhos, Dom, de 9 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6, com o surfista Pedro Scooby. Os dois eram casados de 2013 a 2019.

“Frustração/Empatia/Respeito. 1) A frustração é um sentimento associado a uma sensação de impotência e de desânimo, que ocorre quando algo que era esperado falha ou não acontece. 2) A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, buscando agir ou pensar como aquela pessoa agiria ou pensaria. 3) O respeito demonstra consideraçao, deferencia; sentimento positivo por uma pessoa e também ações específicas e condutas representativas daquela estima”, escreveu ela na legenda do vídeo. Assista abaixo o longo desabafo: