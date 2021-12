Panasonic do Brasil abre vagas de emprego; veja funções

Panasonic do Brasil anuncia vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuações pelo país. Dentre as oportunidades, há chance exclusivas para estágios. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Panasonic do Brasil anuncia oportunidades de emprego

Foram anunciadas NOVAS vagas de emprego abertas para colaboradores especializados em diversas funções em todo o país. Além do salário compatível com o mercado, a empresa oferece sala de jogos, participação de lucro, convênio com empresas parceiras, auxílio farmácia, vale alimentação, refeitório, ginástica laboral, café da manhã, plano odontológico, seguro de vida, previdência privada, desconto em produtos, auxílio fretado e plano de saúde. Confira os cargos ofertados:

Analista de Segurança da Informação – São Paulo;

Analista de Controladoria Jr – Extrema;

Estágio em Administração – São José dos Campos;

Estágio em RH – São Paulo;

Estágio em Suprimentos – São José dos Campos;

Coordenador(a) de Sistema Gestão Integrado (Sgi) – Extrema;

Analista de Administração de Recursos Humanos Pleno – Extrema;

Estágio em Vendas – São José dos Campos;

Advogado Tributário Pleno – São Paulo;

Engenheiro de Produto Pleno – Extrema;

Auxiliar de Atendimento ao Cliente – Exclusivo para PCD – Extrema;

Analista de RH Sr – São Paulo;

Advogado Jr – São Paulo;

Estágio em Direito – São Paulo;

Executivo de Negócios Sr Factory Automation – Rio Grande do Sul;

Analista de Produto Pl – São Paulo;

Médico(a) do Trabalho – Extrema;

Engenheiro de Processos Pleno – Extrema.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Panasonic do Brasil, os candidatos precisam acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

