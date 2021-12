Paolla e Diogo Nogueira: os bastidores e os planos para o futuro do casal do ano

Era um domingo ensolarado, e Paolla Oliveira e Diogo Nogueira decidiram aproveitar aquele 27 de junho numa praia. Eles já estavam juntos há algumas semanas, mas o relacionamento só era de conhecimento dos muito íntimos. Então, para fugir dos paparazzi e curiosos de plantão, o casal caminhou durante quase duas horas até chegar a uma deserta, com acesso por Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. A atriz, no fim do dia, chegou a postar alguns cliques de lá (“Valeu caminha até aqui”, legendou ela), sem revelar quem estava por trás das câmeras.

Na volta da praia, o flagra. No caminho para casa, Paolla e Diogo resolveu parar numa padaria no Recreio, e acabaram sendo fotografados juntos por um cliente. Os cliques foram parar, no mesmo dia, no noticiário de celebridades. Pronto, para o grande público, nascia naquele momento o casal do ano, que juntava a estrela da TV ao galã do samba.

A partir daí, dias e dias de muitas especulações sobre o romance até assumirem, 23 de julho, minutos antes da estreia do show que Diogo Nogueira faria naquele fim de semana no Vivo Rio. Ainda no camarim, o novo casal-sensação posou para fotos, negociadas através da assessoria de Paolla, para o site de Hugo Gloss. “Estamos felizes e agradecemos todas as vibrações e manifestações de carinho”, limitaram-se a dizer na ocasião.

Quando assumiram o romance, a atriz e o sambista já estavam completamente apaixonados. A sintonia veio de cara, ao conversarem horas pela internet, depois que o cantor Mumuzinho, que é amigo de ambos, havia botado os dois em contato.

Paolla saía do relacionamento de quase dois anos com o especialista em programação neurolinguística Douglas Maluf, com quem tinha passado grande parte do isolamento. Diogo, por sua vez, havia terminado no início do ano seu quase casamento (eles já usavam até aliança de compromisso) com a advogada Jéssica Vianna.

Antes, a atriz e o sambista não eram próximos, mas já haviam se esbarrado por aí, principalmente por uma paixão que une os dois: o carnaval. Em 2012, por exemplo, chegaram a dividir a bancada do júri da “Dança dos famosos” daquele ano. Fãs até resgataram as imagens quando o romance veio à público.

A paixão, no entanto, quem diria, nasceria nove anos depois, explicitada em declarações públicas pelas redes sociais. “Paolla sempre foi muito discreta, mas os dois acordaram em não esconder muito desta vez e dividir com os fãs um pouco da intimidade”, conta uma fonte do EXTRA ligada a ela.