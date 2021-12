Para dar sorte e substituir o feijão: aprenda a fazer lentilha para o dia a dia

Conhecida por trazer sorte no ano novo, a lentilha também pode ser utilizada para substituir o feijão. O truque para transformar o grão é uma simples pitada de cominho. A receita do site Panelinha ensina a como preparar a lentilha para o dia a dia e, caso deseje, para a noite da virada. Serve até quatro porções.

2. Leve uma panela média ao fogo médio. Quando aquecer, regue com o azeite, acrescente a cebola, tempere com uma pitada de sal e refogue até começar a dourar. Junte o alho, o louro , o cominho e mexa por 1 minuto para perfumar.

3. Regue com a água e misture bem para dissolver os sabores do refogado. Adicione a lentilha, tempere com sal, pimenta e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 5 minutos até começar a ferver.