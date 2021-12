Pará decide pagar auxílio apenas para quem se vacinar contra a Covid-19

O Governo anunciou que vai pagar mais uma parcela para os cidadãos. Para quem não sabe, esse é o auxílio estadual que está atendendo cerca de 1 milhão de pessoas. O programa vai fazer um pagamento extra de R$ 100 neste mês de dezembro.

De acordo com ele, desta vez as regras para o recebimento serão diferentes. Ele disse que para pegar o dinheiro do programa, os usuários precisam estar recebendo o Auxílio Brasil do Governo Federal. Além disso, o cidadão também vai ter que comprovar que recebeu o esquema vacinal completo contra a Covid-19.

Isso varia de acordo com a vacina em questão. Quem tomou a Pfizer, por exemplo, vai precisar comprovar que tomou as duas doses do imunizante. Quem tomou a Jansen vai ter que comprovar que tomou a dose única. Não há previsão de exigência neste primeiro momento de uma vacina de reforço, visto que ela não está disponível para todo mundo ainda.

“Dessa vez, nós estamos fazendo o Renda Pará Vacinado. Ira receber o recurso todos os usuários do Bolsa Família eu estejam vacinados, em dia com sua vacina. Aqueles que não estiverem, não serão contemplados com esse benefício. Por isso, estamos prestigiando quem se vacinou”, disse ele.

Em entrevista recente, o Governador do Pará demonstrou preocupação com a situação da vacinação no estado. De acordo com ele, quase 400 mil doses de imunizantes estão para vencer e boa parte da população não está indo procurar por essas vacinas. Há um temor de que a situação passe a piorar por lá.



Chegada da variante

A decisão do Governo do estado do Pará é polêmica. Nas redes sociais, muita gente se dividiu entre apoiar e criticar essa ideia. Internautas ainda discutem se essa seria uma decisão correta neste momento.

“É um absurdo. Parabéns para quem votou neste homem. Quem não quiser tomar a vacina, vai ter que passar fome no estado do Pará. Isso não pode ser normal”, disse um usuário em seu perfil oficial do Twitter.

“Quem sabe agora mais gente não passa a procurar a vacina. A chegada de uma variante costuma começar a atingir primeiro os estados do Norte. Correta a decisão do Governador”, disse outra internauta na mesma rede social.

Auxílio Brasil não exige

E o Auxílio Brasil do Governo Federal? Pelo que se tem até aqui, o Palácio do Planalto não vai exigir nenhum tipo de comprovante de vacinação para as pessoas que estão recebendo o dinheiro do novo benefício.

Desde o início do processo de vacinação, o Governo do Presidente Jair Bolsonaro tem se negado a exigir a vacinação dos brasileiros. Neste momento, aliás, quem não vacinar os seus filhos não vai perder o direito de receber o programa.

A decisão também é polêmica e costuma causar muita discussão entre os cidadãos brasileiros. E pelo que parece até aqui, essa batalha de visões deverá seguir por muito mais tempo. Agora é esperar para ver o que vai acontecer nas próximas semanas.