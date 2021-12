Para decorar e se deliciar: aprenda a fazer dois tipos de biscoitos natalinos

Preparo: Misture o açúcar mascavo e o leite na manteiga até formar uma pasta. Acrescente a farinha de trigo, as especiarias e o sal e continue misturando em um recipiente. Coloque o bicarbonato e use as mãos para amassar. Deixe na geladeira por cerca de 10 minutos para a manteiga firmar na massa. Passe farinha em uma superfície e retire a massa do recipiente. Com um rolo, deixe a massa fina. Use uma moldura de sua preferência para formar o biscoito. Caso não tenha a moldura, crie cortes com uma faca pontuda. Numa forma, coloque a massa cortada (com a farinha ficando na parte de baixo) e ponha no congelador por cerca de 2h. Retire do congelador e coloque no forno a 190 graus até dourar a massa.