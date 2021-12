Para desinchar: confira quatro receitas de sucos detox para preparar em casa

Se sentindo inchada e não sabe o que fazer? Você pode prepara sucos detox em casa. Feitas com diferentes frutas e vegetais, as bebidas que pode ser consumidas em diversos momentos são ótimos para limpar o organismo de toxinas. Pensando nisso, o site Tua Saúde, separou quatro receitas. Confira:

Este suco é ótimo para eliminar as toxinas e desinchar, devido à presença de salsinha, que tem uma ação desintoxicante e diurética, ajudando a combater a retenção de líquidos, assim como o melão, que é rico em potássio, contribuindo também para reduzir o inchaço e para manter uma pressão arterial saudável.

Centrifugar o melão, o limão e a salsinha e de seguida bater o suco no liquidificador com os restantes ingredientes, até ficar uma mistura homogênea.

Este é um suco rico em clorofila e eletrólitos, que contribuem para eliminar toxinas e reduzir o inchaço e apressão arterial, devido ao seu poder diurético. Além disso, é uma ótima fonte de vitaminas C e do complexo B, muito importantes para o bom funcionamento do organismo.