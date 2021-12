Para fechar o domingo: aprenda receita de petisco de azeitonas, queijo, tomate e ervas

O finalzinho da tarde, bem como do domingo, pede um petisco, né?! A receita de petiscos de azeitonas, queijo, tomate, azeite e ervas é perfeito para aqueles que não querem ficar muito tempo com as mãos na massa, sendo o tempo de preparo de apenas 10 minutos. Confira o passo a passo, dado pela Nestlé:

Receita de Petiscos de Azeitonas, Queijo, Tomate, Azeite e Ervas