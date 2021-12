Para relaxar: aprenda a fazer um delicioso chá de noz-moscada

O chá de noz-moscada é super recomendado para quem precisa de uma ajudinha na hora de pegar no sono. Com propriedades soporíferas, substâncias que provocam o sono, a especiaria traz esse benefício com o chá. Longas horas de sono estão associadas a uma vida mais leve e saudável. Horas bem dormidas fazem com que você tenha mais energia para as atividades do dia seguinte.