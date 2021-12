Para tentar parar caminhão desgovernado, motorista joga veículo contra outro; vídeo

Um acidente, que poderia ter terminado em tragédia, foi registrado na tarde desta quarta (8) no bairro Brisa da Serra, na cidade de Santana do Ipanema, sertão do Estado. O motorista de um caminhão que pertence a um depósito de construções, perdeu o controle do veículo e só conseguiu pará-lo após atingir um carro…

As causas do acidente ainda serão determinadas pela perícia, mas, aparentemente, o caminhão – que transportava placas de gesso – enfrenta problemas no sistema de frenagem. Imagens registradas por câmeras de monitoramento mostram o momento em que o caminhão sai de uma rua, quase atingindo um motociclista, e depois se choca contra um carro estacionado e desce o declive desgovernado, só parando quando atinge outro caminhão.

Nas imagens, ainda é possível verificar uma pessoa se jogando da carroceria após o segundo caminhão ser atingido. Apesar do susto, não houve registro de feridos graves.