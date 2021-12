Para todos os gostos: confira lista das melhores praias de Salvador

Verão combina com praia e praia combina demais com Salvador. A capital baiana tem cerca de 50km de praias, sendo uma parte abraçada pela Baía de Todos os Santos, maior baía de águas tropicais do mundo.

Isso faz com que Salvador tenha praia para todos os gostos. A capital baiana tem os mares calmos da Baía de Todos os Santos e os que formam ótimas ondas e atraem os surfistas; tem aquelas praias mais escondidas ideais para um dia em família; e outras que são point de encontro entre amigos, como o Buracão, no Rio Vermelho.

Se você não sabe por onde começar a explorar as melhores praias de Salvador, fizemos uma lista para te ajudar. Confira as melhores praias de Salvador:

O Porto da Barra ocupa o primeiro lugar da lista porque é parada obrigatória para quem visita Salvador. O Porto é a praia preferida de muitos soteropolitanos e é ideal para quem busca um banho de mar relaxante, com águas calminhas e cristalinas, já que a praia é banhada pela Baía de Todos os Santos.

A praia também é ideal para a prática de esportes, como prática de esportes como stand up paddle e canoagem.

Praia do Farol da Barra

Como o nome diz, é a praia que fica ao lado do Farol da Barra. Seguindo pela orla, próximo ao Farol, na praia da Barra, formam-se piscinas naturais na maré seca. Outros atrativos são o belo pôr do sol e a iluminação noturna, garantindo o movimento até mesmo depois que o sol se põe.

Localizada no litoral norte de Salvador, quase na saída da cidade, é uma praia que recebe um grande número de surfistas por causa das suas ondas.

Além disso, a praia possui barracas de praias que são sempre disputadas no verão, como a Barraca do Lôro. O lugar conta com várias outras estruturas de barracas e serviços diversos, como massagem, espaço infantil, lojas, duchas e cardápios variados.

A praia de Itapuã é uma das praias mais famosas da cidade, a praia é ótima para banho por ter formações de piscinas naturais. Na região, tem muitas opções de bares e restaurantes, além do famoso acarajé da Cira.

Localizada no Rio Vermelho, a praia do Buracão tem mar agitado, mas virou point para quem quer encontrar os amigos no bairro mais boêmio da cidade. A praia pode passar despercebida pelos mais desavisado, já que é preciso entrar em uma rua para acessá-la.

Diferentemente do Porto da Barra, é uma praia que costuma ficar mais vazia, então é ideal para quem não quer aglomeração.

Também localizada no Rio Vermelho, a Praia da Paciência é mais frequentada pelos moradores do bairro. É perto de tudo no bairro e tem umas formações rochosas bem legais à direita. Lá, se formam piscininhas boas para relaxar e trocar ideia. E tem serviço de barracas e guarda-sol.

A Praia dos Artistas fica em Armação e ganhou esse nome porque, nos anos 70, era bastante frequentada por artistas renomados, como Gilberto Gil, Caetano Veloso e Gal Costa. O mar é um pouco mais agitado que nas outras praias de Salvador.

A Praia da Boa Viagem é localizada no bairro homônimo em Salvador, na Cidade Baixa. Nela encontra-se a Igreja da Boa Viagem construída durante o século XVIII. A praia era local de desembarque de mercadorias.

Nas águas da praia de Ondina há muitas pedras que formam piscinas naturais durante a maré vazante, tornando o banho relaxante e ideal para toda família.

Praia da Gamboa de Baixo

É uma praia diferente de todas que se tem em Salvador. Ao invés da areia, os visitantes encontram pedrinhas que dão todo o charme ao local. A praia foi descoberta recentemente pelos soteropolitanos, mas já faz sucesso entre os turistas.

A prainha, como é chamada, é rodeada pela comunidade local, da Gamboa de Baixo, e é um reduto de pescadores.

Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe (Ilha dos Frades)

Um paraíso dentro de Salvador, a Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe é a praia mais famosa da Ilha dos Frades. Desde 2008, integra uma Área de Proteção Cultural e Paisagística (APCP), e desde 1982 é Reserva Ecológica.

Praia de São Tomé de Paripe