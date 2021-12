Participante de reality da Netflix arma barraco após sexo no banheiro; veja vídeo

Thiago Rocha, participante do “Casamento às Cegas Brasil”, reality show da Netflix, viu seu nome no meio de polêmicas mais uma vez. O influenciador apareceu em um vídeo onde discute com seguranças após ter sido flagrado fazendo sexo no banheiro de uma boate.

Em vídeo divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, é possível ver o catarinense sendo apertado por um dos seguranças no local. Através de seu perfil do Instagram, Thiago confirmou o que aconteceu e falou sobre o ocorrido.

“É verdade, galera […] Conheci uma menina, a gente se pegou, se beijou, o clima esquentou e os dois resolveram ir para o banheiro fazer sexo. Aconteceu, não foi a primeira e nem vai ser a última. Quem nunca, né? Quem nunca encheu a mão em uma balada? Às vezes dá tempo, às vezes não dá”, disse.

“Infelizmente veio aí a companhia dos seguranças que presenciaram e abriram a porta, queriam me tirar pelado de qualquer jeito, acho que queriam me ver pelado, só pode. Mas eu não deixei, tive que partir pra agressão pra cima dos caras pra poder ter tempo de colocar a calça”, completou.

Veja os vídeos: