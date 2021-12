Partido diz que Governo precisa subir Auxílio Brasil para R$ 600

O PSOL, um dos partidos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, disse oficialmente nesta semana que o valor do Auxílio Brasil precisa subir. De acordo com essa agremiação política, o Governo Federal precisa pagar em 2022 um montante de R$ 600 por mês para todos os usuários do programa em questão.

“O valor médio do auxílio (R$ 224,41) só paga metade da cesta básica mais barata do país (Aracaju) e 1/3 da mais cara (São Paulo)”, diz o texto postado pelo partido em suas redes sociais no início desta semana. É com base nesses dados que eles pedem um aumento do valor do benefício para a casa dos R$ 600.

Acontece, no entanto, que os dados que o PSOL está tomando como base não são atualizados. Eles estão pegando as informações divulgadas pelo Ministério da Cidadania ainda em novembro. Para este mês de dezembro, os valores dos pagamentos estão na casa dos R$ 400, ou seja, já houve um aumento.

De qualquer forma, segue sendo verdade que o valor do Auxílio Brasil não é suficiente para pagar uma cesta básica. Mesmo considerando o aumento para a casa dos R$ 400, o benefício ainda não serve para pagar a cesta básica mais barata, que segue sendo a de Aracaju, de acordo com o DIEESE.

As chances de aumento do Auxílio Brasil para a casa dos R$ 600, no entanto, é muito baixa neste momento. O plano do Governo Federal é seguir pagando os R$ 400 normalmente pelo menos durante os 12 meses do próximo ano. Pelo menos é isso o que se tem de informação até o momento da publicação deste artigo.

Informação de bastidor

No início desta semana, o jornalista do jornal O Globo, Lauro Jardim, divulgou uma informação de bastidor sobre o tema. De acordo com ele, membros do Centrão estariam pressionando Bolsonaro a aumentar o Auxílio para a casa dos R$ 600.

Ainda de acordo com a apuração do jornalista, esses políticos estariam de olho nas pesquisas de institutos como Datafolha, Ipec e XP que são unânimes em mostrar o aumento da rejeição do presidente Jair Bolsonaro.

Ciro Nogueira Negou

Em live para o site do jornal Valor, o Ministro Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), disse que essa história não existe. De acordo com ele, “ninguém sério pode pedir um aumento do Auxílio para a casa dos R$ 600”.

Na prática, ele confirmou que os valores do programa social em questão seguirão os mesmos que vemos hoje neste mês de dezembro. Nada vai mudar pelo menos até o final do próximo ano de 2022.

O caminho do Auxílio Brasil

O Governo começou os pagamentos do Auxílio Brasil ainda em novembro. Como dito, naquele primeiro momento eles estavam pagando o benefício para cerca de 14,5 milhões de pessoas.

Para este mês de dezembro, o número de usuários seguiu o mesmo, mas os valores subiram. Eles foram de uma média de R$ 220 para um patamar mínimo de R$ 400 e é assim que deve ser mantido.

Novembro/ 2021 – média de R$ 220 para 14,5 milhões de pessoas

Dezembro / 2021 – mínimo de R$ 400 para 14,5 milhões de pessoas

A partir de janeiro/ 2022 – mínimo de R$ 400 para 17 milhões de pessoas