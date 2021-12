PAS 2021: UnB divulga resultados dos pedidos de isenção da taxa

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou nesta quarta-feira, dia 22 de dezembro, os resultados dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2021. Desse modo, os estudantes que solicitaram a isenção já podem conferir o resultado no site do Cebraspe.

Segundo o calendário da UnB, os candidatos podem entrar com recursos contra os resultados da isenção nos dias 23 e 24 de dezembro. Para entrar com recurso, é preciso preencher o formulário disponibilizado na página do PAS. A divulgação do resultado dos recursos está prevista para o dia 5 de janeiro de 2022.

Puderam solicitar a isenção os inscritos no CadÚnico e os estudantes que fizeram todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais em colégios particulares, com renda de até um salário mínimo e meio per capita, de acordo com a Lei de Cotas (Lei Nº 12.799/2013).

A UnB recebeu as inscrições do PAS 2021 no período de 26 de novembro a 15 de dezembro.

Provas

A aplicação das provas do PAS 2021 está prevista para os meses de janeiro e fevereiro:

20 de fevereiro : provas da 1ª etapa;

: provas da 1ª etapa; 13 de fevereiro : provas da 2ª etapa;

: provas da 2ª etapa; 30 de janeiro: provas da 3ª e última etapa.

As provas do PAS são compostas por questões de Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol ou Francês), Artes Cênicas, Artes Visuais, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Música, Química e Sociologia, além da prova da redação.

Vagas e resultados do PAS 2021

A oferta da UnB é de 2.112 vagas para o PAS 2021. Há a reserva de 112 vagas para autodeclarados negros, e de 1.077 para estudantes oriundos de escolas públicas, com percentual para pretos, pardos e indígenas (PPI) e pessoas de baixa renda, conforme escabele a Lei de Cotas.

O resultado final, com a lista de aprovados na 3ª etapa, está previsto para o dia 30 de março de 2022. O desempenho da etapa 2 está previsto para 13 de junho, enquanto o desempenho da etapa 1 será liberado no dia 22 seguinte.

