Passagem de ônibus em Salvador será reajustada em maio; valor deve aumentar em 10%

A passagem de ônibus de Salvador vai sofrer um novo reajuste em maio de 2022. O valor, ainda não definido, pode pesar nos bolsos dos passageiros por conta do acúmulo da inflação no neste ano. O prefeito Bruno Reis confirmou o aumento na manhã desta sexta-feira (17), durante entrevista coletiva realizada na reabertura do Gripário de Pau Míudo

Segundo o prefeito, ele buscando um subsídio do Governo Federal para reduzir o impacto do novo valor.

“Esses contratos têm a regra clara para o reajuste da tarifa. Nenhum prefeito terá condição de dar um reajuste de menos de 10%, com a inflação do período, o combustível aumentou, pneu aumentou, teve aumento do salário dos trabalhadores do transporte público, aumento dos preços dos ônibus. Se esse cálculo conseguir o que está no contrato será um reajuste que irá superar quase 10%. Então o que que nós prefeitos estamos apelando? Que o governo federal possa dar um subsídio”, disse.