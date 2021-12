Passas, sim! Aprenda a fazer um bolo especial de Natal com frutas cristalizadas

A sobremesa é a hora favorita de muitos brasileiros, afinal, quem não gosta de um doce, não é mesmo? Para deixar esse momento ainda mais gostoso durante a sua confraternização de Natal, a Chef Léo Oliveira preparou um passo a passo bem simples de uma receita que além de saborosa, é a cara do Natal.

Confira a receita de bolo especial de Natal com frutas cristalizadas:

– Mix de frutas igual do recheio

Inicie peneirando a farinha junto com o fermento.

Bater as claras em neve com o açúcar refinado.

Na batedeira, coloque o açúcar mascavo, as gemas e a manteiga (ou margarina) e bater até ficar bem clarinho.

Depois de bem batido, acrescente a farinha intercalando aos poucos com o leite e mexendo sempre com um fouet, até terminar estes ingredientes.

Depois de tudo bem misturado, acrescente as frutas do recheio e misture tudo.

Por último acrescente as claras em neve e passe a mexer delicadamente, até que esteja bem incorporado.

Colocar a massa em uma assadeira de furo no centro (22cm a 25cm de diâmetro), untada com desmoldante ou espalhar a margarina com um pincel e polvilhar farinha de trigo.