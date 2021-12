Passou o rodo! Vihh Tube beija Lipe Ribeiro e Isaías na ‘Farofa da Gkay’

Solteiríssima, Viih Tube marcou presença na “Farofa da Gkay” e foi flagrada aos beijos com pelo menos dois famosos: Lipe Ribeiro e Isaías.

Através de vídeos divulgados nas redes sociais, a ex-BBB apareceu coladinha com o influenciador de 23 anos, além do ex-A Fazenda. Este último é apontado como um “remember”, já que rumores diziam que os dois já se envolveram no passado.

Viih Tube está solteira desde o término com Bruno Magri, os dois namoraram por três anos e decidiram colocar um fim na relação em outubro deste ano.

Confira os flagras: