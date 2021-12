Pastora batista celebra cerimônia de casamento de duas mulheres: ‘Fruto de muita luta’

O casamento ocorreu em um salão de festas em Maceió e uma das primeiras realizadas no país entre pessoas do mesmo sexo por pastores batistas. A primeira, até o momento, celebrada por uma mulher.

“Senti frio na barriga de emoção, de saber que estava vivendo algo que é fruto de muita luta. Como pastora feminista, queria muito que minha primeira celebração de casamento igualitário fosse com duas mulheres”, contou a pastora e teóloga à Universa, do UOL.

“Eu sei que, até na luta LGBTQI+, as conquistas das mulheres vêm com mais dificuldade. por isso me senti tão honrada e privilegiada de ser celebrante de um momento novo e histórico dentro da tradição de igrejas batistas no Brasil”, concluiu.