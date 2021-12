PAT Americana oferece mais de 500 vagas de emprego; veja mais

A PAT Americana (Posto de Atendimento ao Trabalhado) está com cerca de 530 vagas abertas em diversos cargos e áreas, com atuação na cidade de Americana, em São Paulo. O órgão é ligado ao Governo da capital paulista.

As exigências para as oportunidades variam conforme a função pretendida. Neste momento, há vagas em mais de 20 áreas. Para se inscrever, os interessados devem cadastrar o currículo no site, na seção “PAT – Vagas de emprego”. Após a inscrição, o comparecimento ao posto presencial só acontece em caso de seleção para entrevista.