PAT anuncia novas vagas de emprego na cidade de Jales – São Paulo

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jales – SP disponibiliza a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em cargos de de nível fundamental, médio e superior

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Açougueiro Fundamental incompleto Ajudante de instalação de ar condicionado Fundamental completo Assistente de RH Médio completo Atendente de Telemarketing Médio completo Atendente balconista Médio completo Atendente Comercial Médio completo Auxiliar Administrativo Médio completo Auxiliar de ajudante geral Não informa Auxiliar de consultório odontológico Médio completo Auxiliar de cozinha Fundamental incompleto Auxiliar de cozinha Fundamental incompleto Avaliador de veículos Médio completo Bombeiro civil – instrutor Médio completo Design Gráfico Superior completo Doméstica Não informa Lavadeira Não informa Marceneiro Fundamental completo Motorista entregador Fundamental completo Ourives Não informa Operador de caixa – temporário Médio completo Produção de vídeos para mídias sociais e transmissão ao vivo no youtube Médio completo Promotor de vendas Médio completo ou superior Vendedor externo Não informa Vendedor interno Médio completo Ajudante de serviços gerais Fundamental Fresador Não informa Soldador Fundamental Técnico de manutenção de máquinas industriais Médio ou técnico completo Design gráfico Médio completo Eletricista de alta e baixa tensão Médio completo Eletricista em automação industrial Técnico em automação ou curso na área Vendedor Comercial Médio completo Operador de extrusora Não informa Operador de injetora Não informa Analista Fiscal Não informa Consultor de vendas Médio completo Gestor de operações agrícolas Superior completo Moleiro ou meia oficial Fundamental incompleto Capataz Médio + curso na área

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever comparecendo na unidade do PAT local, situado na Avenida da Integração, nº 2689, Jardim Trianon (no Poupatempo, próximo ao Samu) e cadastra-se no cargo desejado. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

