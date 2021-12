Paula Burlamaqui tem cena ousada de orgasmos múltiplos em ‘Verdades Secretas’

Walcyr Carrasco não cansa de surpreender em “Verdades secretas 2”. No novo bloco de dez capítulos disponíveis no Globoplay, ele inova ao escrever uma cena em que a personagem Aline, vivida por Paula Burlamaqui, tem um orgasmo múltiplo só em tocar no DJ Mark (Kelner Macêdo), namorado da sua filha na trama.