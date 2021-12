Paula Sperling detona Thelma Assis após posicionamento: ‘Cuspindo no prato que comeu’

Paula Sperling resolveu se pronunciar após Thelma Assis responder o unfollow de Tiago Leifert e contar sua opinião sobre a treta com Ícaro Silva.

A vencedora do “BBB 19”, o de menor audiência da história, usou sua conta no Instagram para falar a respeito do ocorrido. “Uma campeã do BBB que apoia um pensamento desse, e vem falar que Tiago deveria concordar com ela por representatividade! Onde a militância hipócrita vai parar?”, iniciou.

“Cuspiu e segue cuspindo no prato que comeu sim. Planta ingrata e que ainda vem mandando hater pra mim com essa indireta de ‘mina racista’. Se tem uma coisa que eu jamais faria nessa vida é deixar de reconhecer tudo o que o BBB fez por mim e pela minha família”, continuou.

“Curtindo um lixo de post desse cara, por isso eu ainda tenho acesso a ele e você não! Ingrata!”, finalizou.