PC ouve pastora ameaçada de morte e testemunhas; Autor está sendo investigado

A delegada Lucy Mônica, designada para investigar as ameaças de morte contra a pastora evangélica, Odja Barros, informou que já colheu o depoimento da vítima e de testemunhas no caso. A presidente do inquérito explica que solicitou dos responsáveis pelas redes sociais informações sobre o autor das ameaças feitas à religiosa e aguarda resposta.

Disse ainda que a pessoa responsável deverá responder por, pelo menos, três crimes: ameaça, intolerância e homofobia. A expectativa é que a identificação seja realizada o mais rápido possível para que o inquérito seja encaminhado à Justiça.

Reprodução

As ameaças tiveram início logo após a repercussão de um casamento homoafetivo celebrado pela pastora, em Maceió. O caso foi denunciado à PC e em seguida diversas entidades ofereceram apoio à pastora, a exemplo da Comissão de Direitos Humanos, Tribunal de Justiça do Estado e movimentos sociais. LEIA MAIS AQUI.