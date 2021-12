PC vs Console de jogos | Desenvolvimento de jogos alterado em 2022

Os jogos cresceram desde seu início humilde como uma excentricidade tecnológica em uma feira de ciências na década de 1950 para se tornar uma das empresas de entretenimento mais bem-sucedidas do mundo. A composição das organizações de desenvolvimento de jogos mudou, assim como os tipos de jogos criados, os métodos pelos quais os jogos são gerados, anunciados e monetizados e as interações entre produtores e jogadores.

Não há dúvida de que os jogos e a tecnologia têm uma conexão longa e frutífera que se estende por décadas. Os videogames são agora consideravelmente mais vívidos e intuitivos do que nunca devido aos avanços tecnológicos. Hoje, o PC certificado e o desenvolvimento de jogos de console são especializados em tudo, desde o conceito, passando pelo design e construção, até uma estratégia bem pensada para distribuição de plataforma específica e procedimentos de licenciamento.

PC vs console de jogos

Você, como jogador, está tendo dificuldade em escolher entre um PC e um console? Este é exatamente o tipo de discussão que dispara fóruns online sobre qual deles é superior – qual é mais barato, tem os melhores recursos visuais ou tem a melhor competição multijogador?

Quer você jogue em um console ou computador, o mais importante é se divertir. Despesas, conhecimento técnico e atualizações disponíveis devem ser levados em consideração ao tomar sua decisão.

Dia após dia, PCs e consoles se tornam cada vez mais semelhantes. Então, quais são as principais diferenças a serem consideradas ao alocar seu orçamento de jogos?

Os consoles são mais amigáveis ​​para quem não é fanático por computadores.

Um console é semelhante a uma torradeira ou reprodutor de DVD no sentido de que se destina a ser um item de dispositivos de consumo.

Você começa a jogar no console depois de iniciá-lo. Você não precisa entender o hardware do console ou como o jogo funciona em um nível técnico. Simplesmente jogue e divirta-se com seu jogo.

O hardware para consoles é mais barato.

Se você tivesse que comprar um novo computador com especificações equivalentes aos atuais consoles PlayStation 5 e Xbox Series X, você estaria diante de uma fatura significativamente mais alta. Os jogos de console têm um custo inicial mais baixo do que os jogos de PC. Se você considerar apenas o custo de trazer o sistema para dentro de sua casa, os consoles são claramente os vencedores.

A configuração do hardware e do jogo em um PC é mais versátil.

Os projetistas de console selecionam o hardware que entra em suas máquinas com cuidado, embora suas prioridades possam ser diferentes das suas. Se você preferir altas taxas de quadros em vez de imagens 4K, pode, por exemplo, configurar seu PC com uma CPU mais rápida e uma GPU menos potente.

O mesmo pode ser dito para as opções do jogo. Em um console, você não tem nenhuma palavra a dizer sobre como um jogo gasta os recursos de hardware fornecidos. Em um PC, você pode personalizar os recursos de um jogo para obter o máximo dele.

Jogos físicos não são acessíveis em PCs.

Embora os consoles estejam gradualmente se movendo em direção a um mundo totalmente digital, você ainda pode comprar jogos em disco hoje em dia. Você pode revendê-los quando se cansar deles. Você também pode comprar jogos de console usados, que podem ser extremamente baratos se você encontrar uma pechincha decente. As unidades de disco não são mais encontradas na maioria dos PCs. Mesmo se você comprou um jogo para PC em disco, certamente é uma cópia de uso único com um registro anexado a um serviço online indefinidamente.

Benefícios

Jogos de console

Os consoles têm várias vantagens sobre os PCs, incluindo ser mais fácil de usar, não exigir atualizações, permitir multijogador simples com amigos proprietários do console, ter um preço geralmente menor e utilizar controladores sem fio para uma sensação mais dinâmica.

Jogos para PC

Os PCs oferecem uma variedade de benefícios, como a capacidade de personalizar seu PC, definir atalhos de teclado, produzir imagens mais nítidas e realistas, melhorar a precisão periférica e editar jogos com mais facilidade.

Desenvolvimento de GamePlay para Celular

O desenvolvimento sempre esteve no centro da indústria de videogames. É de se esperar que novas tecnologias, ferramentas e experiências sejam introduzidas. Os serviços de streaming e a jogabilidade em telefones celulares também se tornarão as principais arenas de receita à medida que o globo passa a ter mais tempo gasto em telefones celulares, e grandes empresas de TI vão querer aproveitar sua base atual para se envolver.

Fecho

É emocionante ver o negócio de jogos assumir novos desafios e se aventurar em território desconhecido. Talvez fosse ainda mais agradável sentar e observar o futuro da indústria de jogos emergir naturalmente.

