Pedro Sampaio doa cachê de show para vítimas das chuvas na Bahia

Pedro Sampaio anunciou através das redes sociais que doou o cachê de seu show, realizado em Barra Grande, para as vítimas das chuvas no sul da Bahia. O artista revelou que sentiu em seu coração que essa atitude era o certo a se fazer no momento.

“Galera, é o seguinte: Cheguei em Barra Grande, na Bahia, para fazer meu show e aqui é muito próximo de várias regiões muito afetadas pelas chuvas da Bahia, uma situação muito delicada. Senti no meu coração que deveria fazer isso”, iniciou.

“O lucro do cachê aqui em Barra Grande será destinado 100% para as vítimas das chuvas. Assim sinto que meu coração fica mais leve para subir no palco. É o certo a se fazer e nesse momento qualquer ajuda é bem-vinda”, finalizou o DJ.

Desde o início das chuvas no estado, 132 municípios declararam situação de emergência e 24 pessoas morreram, segundo dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec).