O evento está na sua terceira edição e já tem data marcada para o dia 19 de fevereiro às 14h, com uma festa a fantasia que promete aquecer os corações carnavalescos. A festa vai ter uma cachoeira e uma enorme área verde, mas o espaço ainda continua sem anúncio oficial.

“Será a maior edição de todas, totalmente open bar com a maior revelação de funk da atualidade”, afirmou Dudu Punzi, produtor do evento. Esse ano a festa contar com o show do Dj Pedro Sampaio como atração principal.