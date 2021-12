Pedro Scooby é confirmado no ‘BBB 22’, diz colunista

Pedro Scooby está confirmado no “Big Brother Brasil 22”. Segundo informações do colunista André Romano, do Observatório da TV, o surfista aceitou o convite para integrar o camarote do reality show.

O ex-marido de Luana Piovani já havia sido convidado para participar da primeira edição com famosos em 2020, mas declinou o convite por conta do cachê oferecido pela emissora.

A nova temporada do “BBB” faz primeira apresentação em 17 de janeiro de 2022 sob o comando de Tadeu Schmidt como novo apresentador da atração.