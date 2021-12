Pele protegida no verão: tudo o que você precisa saber sobre o uso do protetor solar

Todo mundo sabe que o verão é a estação do ano com temperaturas mais elevadas e, consequentemente, com sol mais forte. Por isso, é normal que nessa época a preocupação com a pele se torne ainda maior. No entanto, os cuidados com a pele devem existir o ano todo e isso inclui o uso diário do protetor solar.

Se você ainda não faz disso um hábito, antes tarde do que nunca. Para te ajudar a incluir o produto na sua rotina, fizemos um guia com tudo que você precisa saber sobre o uso do protetor solar. Para isso, pedimos ajuda das dermatologistas Camila Ribeiro e Fernanda Ventin, sócias da inDerm.

De acordo com as dermatologistas, o uso diário do protetor solar previne o câncer de pele em geral, além de prevenir o fotoenvelhecimento funcionando como um verdadeiro e mais importante anti-idade.

“Cerca de 80% da radiação ultravioleta do sol atravessa as nuvens. Assim é necessário aplicar o protetor mesmo nos dias nublados e chuvosos”, explicam.

Em busca do protetor solar ideal

O primeiro passo é conhecer a sua pele e assim a sua necessidade. Para isso você pode procurar ajuda do seu dermatologista para te indicar o protetor ideal para você. Camila e Fernanda ressaltam que a escolha errada do protetor solar pode trazer prejuízos para a pele.

“O uso de um protetor inadequado para sua pele pode agravar doenças cutâneas prévias como rosácea, dermatite seborreica e dermatite de contato por exemplo. Além disso, existem protetores que contêm substâncias auxiliares no tratamento de doenças como o melasma e de ceratoses actínicas e que o seu dermatologista é o profissional mais capacitado para te prescrever e assim associar a proteção solar ao tratamento de patologias da pele”, pontuam

Mas, de modo geral, esses são alguns aspectos bastante relevantes: o veículo (textura), com ou sem cor de maquiagem, proteção química ou física, proteção contra UVA e/ou UVB e a presença de medicações dentro do protetor que auxiliam no tratamento de doenças.

Como usar corretamente?

“Aplicação do protetor solar na forma e quantidade adequadas é imprescindível para garantir o efeito protetor desejado. É importante aplicar o protetor pelo menos 15-30 minutos antes da exposição solar e reaplicar a cada 2-3 horas”, indicam as profissionais.

Confira as quantidades orientadas pela sociedade Brasileira de Dermatologia sugere o uso da regra da colher de chá:

Para o rosto, o pescoço e a cabeça – uma colher de chá

Para o tronco (frente e costas) – duas colheres de chá

Para cada membro (superior e inferior)- uma colher de chá

E se causar oleosidade?

“A escolha de um protetor solar inadequado para o tipo de pele pode sim provocar aumento da sensação de oleosidade na pele. Por isso a importância de se escolher o produto de forma adequada”, ressaltam as dermatologistas.

Fator 30, 50 ou mais?

As médicas explicam que, em geral, recomenda-se um protetor com FPS (fator de proteção solar) acima de 30 que tenha indicação de PPD (proteção contra os raios UVA). O PPD deve ser igual ou maior a um terço do FPS. Pessoas de pele mais clara, que queimam com facilidade, devem usar protetor solar com acima de FPS 50.

Existem protetores solares em diferentes texturas. Os de spray possuem uma textura leve e absorção rápida e é bastante indicado para áreas com muito pelos como o couro cabeludo de pessoas calvas e tronco em homens.

Oil free é o tipo mais indicado para pessoas que têm a pele oleosa com tendência à acne pois não possui óleo em sua composição. E os tradicionais cremes são indicados para pacientes com pele normal a seca.

Protetor facial x corporal: é necessário ter dois diferentes?

“Sim. A pele da face tem maior quantidade de glândulas sebáceas do que a pele dos membros por exemplo e por isso em geral é mais oleosa. Por isso, para evitar o aparecimento de acne, o ideal é optar por um protetor solar oil-free ou em gel”, frisam as profissionais.