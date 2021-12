Penedo Luz 2021 abre a programação do Natal mais bonito de Alagoas

Chegada do Papai Noel e iluminação natalina encanta crianças e adultos

Decom PMP

Uma cidade pronta para encantar seus moradores e visitantes, com novos atrativos por todos os cantos do Centro Histórico e uma vasta programação cultural até o final do ano. O período natalino também é a época do Penedo Luz, aberto oficialmente nesta terça-feira, 07.

O primeiro grande momento foi a chegada do Papai Noel na Praça 12 de Abril, onde crianças e adultos aguardavam com expectativa. Ainda no veículo que o transportou, o bom velhinho atendeu os pedidos de fotos, situação que se repetirá novamente no próximo dia 19, data da entrega de presentes distribuídos pela Prefeitura de Penedo para crianças de baixa renda.

O encontro entre Papai Noel e a criançada foi acompanhado por evoluções e músicas da Banda Fanfarra Fênix, atrações circenses com malabares feitos por artistas equilibrados em pernas de pau e ainda a presença de bonecos infantis na Praça 12 de Abril.

O local onde está situado o Paço Imperial ganhou decoração especial, inclusive uma árvore natalina com cerca de dez metros de altura, com estrela no alto que simboliza aquela que guiou o caminho dos reis magos até a o local de nascimento de Jesus Cristo.

A iluminação da estrutura incluída no Natal mais bonito de Alagoas reuniu crianças e famílias ao lado do Prefeito Ronaldo Lopes e esposa Fátima Lopes, da Secretária de Cultura Aliny Costa, do Secretário de Desenvolvimento Social Rafael Ferreira, do Secretário de Serviços Públicos Ivo Costa, do Superintendente de Iluminação Pública Ricardo Araújo, do Superintendente da SMTT Joanilson Sampaio Júnior e demais membros da gestão Crescendo Com Seu Povo.

A abertura oficial do Penedo Luz 2021 teve ainda shows da cantora penedense Sabrina Lobo e do grupo Cores do Mar e Maxylene Cruz no palco que receberá todas as atrações locais até o fim do ano, programação organizada por Aliny Costa que pode ser conferida na íntegra aqui.

O Penedo Luz também abre espaço para a realização do Festival de Coros de Penedo, encontro que reúne grupos de canto coral de Penedo e outras cidades e estados a partir de sexta-feira, 10.

O prefeito Ronaldo Lopes convida moradores e visitantes a conhecer o Natal mais bonito de Alagoas, cada vez mais pronta para sua consolidação definitiva como destino turístico.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Felipe Cavalcante