Penedo Luz tem Festival de Coros no Largo São Gonçalo

Grupos de canto coral reúnem-se em Penedo nesta sexta, 10, e sábado, 11

Decom PMP

A programação do Penedo Luz reúne grupos de canto coral no Largo da Igreja São Gonçalo, Centro Histórico da cidade, a partir das 19 horas desta sexta-feira, 10.

O evento organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) tem a participação de grupos penedenses, de outras cidades alagoanas e também de outros estados.

Na Praça 12 de Abril, o Penedo Luz apresenta os grupos Cicah Trio e Dona Flor a partir das 22 horas desta sexta, 10.

Já o Festival de Coros de Penedo será concluído na noite do sábado, 11, finalizado com apresentação do cantor Eliezer Setton e Banda.

PROGRAMAÇÃO

Sexta Feira (10/12) – 19 Horas

1º Associação Coral Nossa Música – Recife

Regência: Miriam Cecilia Machado Gomes

Manhã de Carnaval – Autor Antônio Maria/Luís Bonfá – Arranjo João Carlos Kuntz Seu Amor – Autor Rolf Lovand/Brendan Graham Paixão de Negô – Autor Luís Alberto Tavares – Arranjo José Gomes Xaxado – Autor Luiz Gonzaga – Arranjo José Gomes

2º Coral Maestro Leosírio Guimarães – Aracaju

Regência: Edson Silva Nascimento

Nobody Knows – Autor Louis Armstrong – Arranjo Domínio Público Boiadeiro – Autor Luiz Gonzaga – Arranjo Edson Dida Adeste Fideles – John Francis Wade Vai Conhecer Penedo – Autor Joci Batista – Arranjo Edson Dida

3º Coral Anima Christi – Penedo

Regência: Hendrick Edrikson Santos Silva

Adeste Fideles – Autor Texto Anônimo Século XVlll – Arranjo Cantus Diversi 1751 Ave Maria – Jacques Arcadelt Penedo – Autor Cavalcanti Barros – Eraldo Trindade Imbalança – Autor Luiz Gonzaga e Zé Dantas – Arranjo Benedito Fonseca

4º Imperial Coro do Penedo

Regência: Patrícia de Oliveira Albuquerque

Feliz Natal – Música Tradicional Alemão Mejor es Sofrir – Autor Juan Del Encina Berimbal – Autor Vinicius de Morais – Arranjo Arlindo Teixeira Roendo Unha – Autor Luiz Gonzaga – Arranjo Nilton Souza

5ª Coral da Oficina de Técnica Vocal de Canto Coral – Penedo

Regência: Patrícia de Oliveira Albuquerque

Abre Alas – Autor Chiquinha Gonzaga – Arranjo Nilton Souza Seguindo a Maré – Autor Mauricio Durão

6º Coral Cantavosos – Aracaju

Regência: Elias Souza dos Santos

Hino da Avosos – Autores Wolney Santos/Jeane Melo – Arranjo Lucas Aribé/Elias Santos Estão Voltando as Flores – Autor Paulo Soledade – Arranjo Roberto Rodrigues Cante Aleluia ao Senhor – Autor Linda Stalssen Benjamin – Arranjo Kristianson Cheiro da Terra – Autores Cláudia Miguel/José de Gouveia – Arranjo Reinald Oliveira

7º Grupo Athus Vocal – Recife

Regência: Ozani Malheiros

Com PH – Autor Bruno Maia – Arranjo Andreia Perruci Canção da Celebração – Autor Bernard – Arranjo Lary Goss Ouçam Anjos a Cantar – Autor John Peterson – Arranjo Don Mars Agnis Dei Vinde Adoremos – Autor Michael Smith – Arranjo Lari Goss – Tradução Chalis Ferrer e Cláudio Verde

8ª Coral Sindcanto – Maceió

Regência: Luiz Martins

Gloria – Autor Tradicional Francês Noite Feliz – Joseph Mohr Reisado Alagoano – Arranjo M. Bezerra José – Autor G. Moustak – Arranjo Alcides Lisboa

9º Coro Popular Sons e Dons – Arapiraca

Regência: Marcos Sena

Natal Branco – Autor Irving Berlin – Arranjo Nathalia Carlos /Adaptação Marcos Sena Anjos Vieram Anunciar – Autor Coelner Gesangbuch – Arranjo Emerson Betaginni Todo Azul do Mar – Autor Flávio Venturini – Arranjo Vilcimar Garcez Corrêa Como dois Animais – Autor Alceu Valença – Arranjo Marcos Sena

Sábado (11/12) – 19 Horas

Abertura – Sonetto Vocale de Recife – Barítono Mateus Alvarenga / Tenor Daniel Sales

1º Coral Canto No Ponto – Recife

Regência: Jadson Oliveira

Vem Chegando o Natal – Autores Coots/Dizzi Gillespie – Versão Aline Barros – Arranjo: Jadson Oliveira A Bandeira do Divino – Autor Vitor Martins / Ivan Lins – Arranjo André Potássio Aleluia – Autor Leonardo Cohen – Arranjo Jadson Oliveira Ultimo Regresso – Autor Getúlio Cavalcanti – Arranjo Jadson Oliveira

2º Grupo Musical Embracanto – Maceió

Regência: Patrícia de Oliveira Albuquerque

Coco no Tabuleiro – Autor Tororó do Rojão – Washington Oliveira Falso Tabuleiro – Autor José Gomes e Heleno Clemente – Arranjo Nilton Souza Pastoril e Coco – Folclore Alagoano – Arranjo Marcos Leite Guerreiro – Autor Folclore Alagoano – Arranjo Marcos Leite

3ª Coral Harmonia – Aracajú

Regência: Elias Souza dos Santos

Luz do Sol – Autor Caetano Veloso – Arranjo Marcio Medeiros Imbalança – Autor Luiz Gonzaga e Zé Dantas – Arranjo Nelson Matias Caçador de Mim – Autor Sergio Magrão e Luiz Carlos de Sá – Arranjo Roberto Anzai Pot-pourri – Autor Dorival Caymmi – Arranjo Elias Santos

4ª Coral Canto Livre – Sicredi – Maceió

Regência: Patrícia de oliveira Albuquerque

Onde Estar Você – Autores Castro Neves e Luvercy Florini – Arranjo Islene Leite Parabéns, Jesus – Autor Edécio Lopes – Arranjo Benedito Fonseca José – Autor G. Moustaki – Versão Nara Leão- Arranjo Alcides Lisboa Pastoril [coletânea] – Autor Folclore Alagoano – Arranjo Islene Leite

5ª Coral Aspene – Aracajú

Regência: Jairo Melo da Silva

És Bem Vindo Rei de Israel – Arranjo Tom Fetike Mia Gioconda – Autor Vicente Celestino – Thiago Rodrigues O Amor é Tudo – Autor Agnaldo Rayol Adeste Fideles – Autor Tradicional Natalino

6ª Coral Cesmac – Maceió

Cunhataiporã – Autor Geraldo Espindola – Arranjo Samuel Kerr Cidade Sorriso – Autor Edécio Lopes – Arranjo Luiz Martins Pai Nosso – Autor Islene Leite Fala Penedo – Autor João Santos [Dão] Arranjo Andrea Perruci

SHOW MUSICAL COM CANTOR ELIEZER SETTON E BANDA