Penedo recebe mais investimentos do deputado Paulão

Parlamentar federal contribui com o desenvolvimento do município e destaca seriedade do Prefeito Ronaldo Lopes

Decom PMP

Penedo ganhou mais um investimento viabilizado pelo deputado federal Paulão (PT), político que já destinou recursos para a saúde e a cultura e veículos, além de veículo e equipamentos para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Nesta quarta-feira, 28, o parlamentar entregou um trator do tipo retroescavadeira ao Prefeito Ronaldo Lopes, equipamento adquirido com verba destinada pelo deputado e cujo processo de compra é feito por meio da Codevasf.

Paulão reafirmou sua confiança em Ronaldo Lopes, gestor que faz uso correto do dinheiro público, tem sensibilidade social e compromisso com a população, conforme declarou no ato acompanhado por secretários municipais, colaboradores da gestão Crescendo Com Seu Povo e correligionários do Partido dos Trabalhadores.

Verba para saúde

Em seu agradecimento ao apoio do membro da bancada alagoana no Congresso Nacional, Ronaldo Lopes frisou que Paulão destinou R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para custeio dos serviços de saúde que atendem Penedo e região (UPA e Centro de Diagnóstico).

O deputado federal conversou com os secretários Messias Lima (Agricultura) e Ivo Costa (Serviços Públicos) e garantiu mais uma retroescavadeira para Penedo e a distribuição de um kit com 17 itens (ferramentas de trabalho e EPIs) para trabalhadores rurais, solicitando dados sobre comunidades que produzem alimentos por meio da agricultura familiar em Penedo.

Prefeito Ronaldo Lopes recebe deputado Paulão em Penedo

Ronaldo Lopes parabenizou a colaboração e lembrou que precisamos ser gratos ao ex-presidente Lula, responsável por instalar a Ufal, o Ifal, a UPA e o maior investimento em moradia de Penedo, os conjuntos do programa Minha Casa, Minha Vida que geraram o bairro Raimundo Marinho, formado por quase três mil casas.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves