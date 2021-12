Penedo recebe primeira edição do torneio Open Beach Tennis

Competição acontece neste final de semana na Prainha Nova do São Francisco

A Prainha Nova do São Francisco, na orla de Penedo, recebe a partir desta sexta (10), a primeira edição do torneio Open Beach Tennis Penedo. A competição tem parceria com a Prefeitura de Penedo que investe em oportunidades para fomentar o turismo e a economia local.

A realização do campeonato proporcionou que o município recebesse turistas, movimentando recursos para o meio hoteleiro da cidade, assim como comércio e outros serviços.

A primeira edição do torneio Penedo Open Beach Tennis está tendo uma grande repercussão no cenário local do esporte. Segundo a organização do evento, o torneio foi bem recebido pela população e pelos atletas, tendo centenas de participantes inscritos.

“Estamos levando um tipo de evento diferente, na beira do Rio São Francisco, um local bem peculiar e simbólico para toda a região de Alagoas. A cidade já recebeu muitas pessoas que irão conhecer todos os aspectos culturais, históricos e de lazer em Penedo. A expectativa é que o evento seja um sucesso como já está sendo hoje”, comentam os organizadores.

Estão na disputa centenas de atletas profissionais e amadores praticantes do esporte que já iniciaram as disputas nesta manhã. As partidas da modalidade acontecerão ainda sábado e domingo.

Os campeões serão revelados no próximo domingo (12) após as partidas finais que acontecem a partir das 10h30.

Além do torneio, no local, haverá apresentação de bandas e artistas locais nos finais de tarde. A entrada é gratuita.

Confira a programação completa.

Por Janyelle Vieira – DECOM PMP