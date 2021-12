Penteado para Ano Novo? Conheça 4 produtos que vão deixar seu cabelo no lugar por horas

Um desafio para quem curte penteados é manter todos os fiozinhos no lugar, principalmente horas e horas depois de fazê-lo. E, com a chegada do verão e seus inúmeros eventos – inclusive, o Réveillon – essa preocupação vem à tona: como deixar o visual impecável mesmo com todo vento, movimento e possíveis danças do momento? A saída é investir em produtos fixadores. Confira 4 produtos indispensáveis para que o penteado dure a noite toda:

Com inúmeras versões, desde as mais leves e as mais fortes, os sprays fixadores conseguem manter os fios no lugar, mas ainda sim, com flexibilidade – ou seja, dá para movimentar o cabelo com conforto.

A pomada modeladora ajuda não só na fixação do cabelo, como também na redução do frizz. Dentre os tipos de pomadas, as mais conhecidas contam com efeito molhado ou seco.

O gel funciona para modelar e fixar os fios, perfeito para quem gosta do efeito molhado.