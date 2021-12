Perdeu algum filme em 2021? Confira lista dos mais buscados no Google neste ano

Fim de ano é tempo de retrospectiva e, para os cinéfilos de plantão, de relembrar ou assistir os filmes lançados durante o período. Na última semana, o Google liberou a tradicional lista de termos mais pesquisados no ano. No caso do cinema, de 10 filmes, cinco são de relacionados a super-heróis nas buscas feitas pelos brasileiros.

Outros destaques são os filmes nacionais “Mariguella” e “A Menina que Matou os Pais”, que também aparecem na lista.

Confira a lista dos filmes mais buscados pelos brasileiros em 2021:

10. A Menina que Matou os Pais

O filme estrelado por Carla Diaz, sobre o caso de Suzane Von Richthofen movimentou as redes sociais e deixou o público ainda mais intrigado com a história que chocou o Brasil em 2002. Os filmes estão disponíveis no Prime Video.

A nova adaptação de Duna, dirigida por Denis Villeneuve e estrelada por Timothée Chalamet e Zendaya ocupou a nona colocação. O longa já está disponível na HBO Max.

O filme que conta a história de uma das vilões mais icônicas da Disney, estrelado por Emma Stone, ocupou a oitava colocação. Disponível no Disney+, o segundo longa já está confirmado.

A versão comandada por James Gunn fez sucesso entre os fãs e o público em geral. Com elenco composto por Idris Elba e Margot Robbie, o grupo de heróis mais atrapalhado da DC foi um dos filmes mais buscados pelos brasileiros no ano. O longa está disponível na HBO Max.

Entre os nacionais, o filme que mais bombou no Google foi “Marighella”, primeiro longa dirigido por Wagner Moura e estrelado por Seu Jorge no papel do guerrilheiro. O filme já está no Globoplay.

5. Invocação do Mal 3

A nova história do casal Warren movimentou o universo dos fãs de terror. Na época do lançamento, o filme teve a melhor bilheteria de estreia desde a abertura dos cinemas no Brasil. Para quem gosta do gênero, o filme está disponível na HBO Max.

4. Venom: Tempo de Carnificina

Mestre em bilheteria no mundo todo, a sequência de “Venom” – ainda nos cinemas! – foi o quarto mais buscado entre os brasileiros. O filme já está disponível em diversas plataformas digitais, entre elas, o NOW.

3. Liga da Justiça de Zack Snyder

O famoso corte do diretor mexeu com os fãs da DC. Iniciando o Top 3, o Snyder Cut pode até ter dividido opiniões, mas foi sucesso ao deixar o público intrigado. Tem na HBO Max.

E a Marvel foi quem ficou com o Top 2 dos filmes mais buscados pelos brasileiros em 2021. Ocupando a segunda colocação, a heroína mais saudosa do MCU, “Viúva Negra”, teve sua jornada solo reconhecida no mundo todo. O filme está disponível na Disney +.