Perfeito com café: aprenda receita de cookies com raspas de laranja para café da manhã

Que tal inovar no café da manhã e testar a receita de mini cookies com raspa de laranja? O passo a passo, dado pela Nestlé, combina perfeitamente com café, é super fácil de fazer e leva apenas 85 minutos para ficar pronto – sendo que são 30 minutos de espera e 25 de cozimento. Confira:

Receita de Mini Cookies com Raspas de Laranja

Ingredientes