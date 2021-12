Pernambucanas abre vagas de emprego; veja localidades

A Pernambucanas, uma empresa varejista centenária, totalmente brasileira, está disponibilizando novas oportunidades de emprego. Confira, abaixo, os cargos disponíveis para ocupação!

Pernambucanas está disponibilizando novas oportunidades de emprego

A Pernambucanas é uma tradicional empresa brasileira do ramo varejista, fundada no ano de 1908, na cidade de Recife.

A empresa é uma referência nacional que evolui junto com os brasileiros. Presente em mais de 200 cidades e sete estados, a rede conta com mais de 12 mil colaboradores.



Com o intuito de expandir seu quadro de funcionários, a Pernambucanas divulgou novas vagas disponíveis para contratação, dentre os cargos estão:

Especialista Contábil;

Analista de Processos TI;

Analista de Infraestrutura;

Analista de Informações Gerenciais Sênior;

Analista de Compliance;

Analista de Planejamento Financeiro Pleno;

Arquiteto.

Todas as funções exigem nível de escolaridade superior completo, conhecimentos no pacote Office, Powerpoint e Excel avançados, experiência no varejo, gostar de trabalhar em equipe, além de possuir experiências anteriores comprovadas em carteira de trabalho.

A Pernambucanas disponibiliza aos novos contratados uma série de vantagens, como por exemplo, horários flexíveis, participação de lucros, convênio com empresas parceiras, seguro de vida, assistência médica e odontológica.

Como realizar a sua inscrição

Que tal fazer parte do grupo de colaboradores da empresa Pernambucanas? Aos candidatos que atenderem aos requisitos exigidos pela empresa, podem realizar sua candidatura através do site de participação.

Vale ressaltar que as regiões para atuação alteram conforme o cargo pretendido, sendo necessário que o candidato leia atentamente toda a descrição da vaga antes de realizar o cadastro.

