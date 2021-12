Pesquisa mostra preferência de comerciantes por pagamentos com PIX

Em pesquisa realizada pela escola de negócios Fundação Dom Cabral (FDC) em parceria com a empresa de logística e soluções de pagamento Brink’s, o Pix aparece como um dos principais meios de pagamento nas vendas de pequenos e médios varejistas no Brasil.

Mesmo com o crescimento do sistema de pagamentos instantâneo, o dinheiro ainda ocupa a primeira posição de pagamento favorito dos comerciantes, cerca de 50% ainda o preferem. No ranking, o Pix ocupa a terceira posição, logo atrás do cartão de débito (18,4%), sendo o favorito de 15,6% dos entrevistados, desbancando o boleto, com apenas 4,6% de preferência.

Os dados foram obtidos em levantamento feito pela Valor Serviços Financeiros, com 500 varejistas de grande, médio e pequeno porte entre julho e agosto de 2021. No estudo, foram consideradas todas as regiões do país.

Considerando apenas pequenos e médios varejistas, a preferência pelo Pix é ainda maior. Entre estes comerciantes, o dinheiro ainda fica em primeiro lugar, com 53%, porém o Pix alcança a segunda posição, juntamente com o cartão de débito, ambos com 16% de preferência. Segundo os entrevistados, o Pix, apesar de ter pouco mais de um ano de existência, veio para ficar.

O sucesso do Pix em todo o Brasil

Segundo dados divulgados pelo Banco Central, mais de 46 milhões de pessoas que não realizavam transações como TEDs e DOCs com frequência, passaram a utilizar o Pix, sendo que cerca de metade utilizam somente a ferramenta para realizar suas transações.

Com a chegada do Pix, as pessoas passaram a utilizar menos dinheiro em espécie, cerca de R $40 bilhões deixaram de circular no período entre janeiro e outubro, uma queda de 10,5% em relação a 2020.

Segundo Myrian Lund, professora da FGV e especialista em mercado financeiro, “O Pix surgiu como uma solução de pagamentos para todos, mas principalmente para pessoas com menos renda. O pagamento instantâneo e sem custo facilitou muito as transferências, ampliou o acesso bancário e trouxe mais oportunidades de negócios. De forma geral, ele tem um efeito muito grande na inclusão financeira no país”.

As empresas criam cada vez mais facilidades para pagamento via Pix

Com tamanho sucesso, grandes empresas já têm anunciado parcerias a fim de facilitar pagamentos com Pix. Recentemente, o Itaú e o Ifood se juntaram para facilitar o dia a dia dos usuários. Uma nova função permite que os compradores realizem pagamentos por meio da ferramenta, apenas digitando a senha do banco ao concluir o pagamento, deste modo,ocorre a troca automática de informações entre os aplicativos.

Atualmente, a grande maioria dos aplicativos de delivery e de compras aceitam o Pix como forma de pagamento. Para realizar a compra e pagar com Pix, os usuários devem adicionar os itens à “sacola” e na aba de “Formas de pagamento” é necessário selecionar a opção “Pagar com Pix”. Desta forma, será disponibilizado um código que pode ser copiado e colado em seu aplicativo bancário para realização da compra.

Porém, este passo a passo está com os dias contados. A previsão é de que em 2022 seja implementada a terceira fase do Open Banking, que permitirá que o Pix seja integrado a sites de lojas e de redes sociais, evitando o pagamento por “copia e cola”.